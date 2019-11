Juventus, Sarri su Ronaldo: "Cinque minuti di incazzatura, reazione normale"

La strappa tre punti più sofferti del previsto al termine del match contro il e si riprende la vetta della classifica. Al termine dei novanta minuti mister Maurizio Sarri ha commentato la serata bianconera e la reazione di Cristiano Ronaldo .

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore bianconero ha subito analizzato il match giocato dai suoi:

La sostituzione ha fatto arrabbiare Ronaldo, che ha lasciato lo stadio in anticipo, ma Sarri minimizza il tutto:

"Ronaldo non è un problema anzi. Dobbiamo ringraziarlo perchè si è messo a disposizione anche in condizioni non ottimali, l'ho cambiato perchè mi sembrava non stesse benissimo, ma il ragazzo ha fatto di tutto per giocare pur non essendo in condizioni ottimali. Se si arrabbia quando esce fa parte della normalità, come tutti i giocatori non sono contenti quando escono".