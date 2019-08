Juventus, Sarri punta su Douglas Costa: "Ha tanta rabbia, è adatto a ogni tipo di calcio"

Maurizio Sarri elogia Douglas Costa dopo la buona partita giocata contro l'Atletico: "Se è in condizione, incide pesantemente".

Ok i nuovi acquisti, ok il nuovo allenatore, ma per la l'uomo-rivelazione della stagione che sta per cominciare potrebbe essere un redivivo: Douglas Costa. Ieri, contro l' , nonostante la sconfitta della squadra bianconera, ha mostrato sprazzi del vero giocatore ammirato un paio di anni fa.

Anche Maurizio Sarri, a fine partita, lo ha voluto coccolare, e stuzzicare allo stesso momento. Le frasi riportate da 'Tuttosport' sono esplicative in questo senso.

"Credo che in lui ci sia molta rabbia per come è andata la passata stagione, tanta delusione che sta trasformando in determinazione smisurata durante gli allenamenti. Io penso sia adatto a ogni tipo di calcio, salta l'uomo e crea superiorità. Sta a noi tenerlo in condizione a lungo perché se è in condizione incide pesantemente. Sta a lui continuare così e a noi metterlo nelle condizioni di continuare così".

Il brasiliano potrebbe essere un'arma micidiale nel tridente di Maurizio Sarri. Lo stesso Douglas Costa ha poi voluto commentare il suo momento e i suoi obiettivi.