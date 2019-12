Juventus, Sarri su Bernardeschi: "Al terzo tocco di palla andrei via"

Oggi è partito dalla panchina subentrando solo a gara in corso, ma anche nei minuti finali di - la prova di Bernardeschi non è stata certo esaltante, anzi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tanto che in conferenza stampa Sarri non si è potuto esimere dal rispondere all'ennesima domanda sul numero 33, che spesso sembra portare palla più del dovuto.

"Se glielo chiedo io? No, io quando fanno il terzo tocco se potessi andrei via. Non glielo chiedo sicuramente io. Un po' è frutto dell'abitudine e un po' gli manca un pizzico di visione , è qualcosa che deve trovare".

Solo applausi da Sarri invece per Merih Demiral, preferito a sorpresa a de Ligt per fare coppia con Bonucci dopo l'ottima prestazione di Leverkusen.

"Demiral ha rifatto bene, l'ho scelto perché viene da una prestazione di altissimo livello perché solitamente loro da quella parte tengono Lasagna che è veloce e ha ottimi tempi e ci poteva servire la sua velocità e aggressività. Ha fatto molto bene anche oggi, è in grande crescita, è veloce e aggressivo, stiamo lavorando per togliergli un po' di istintività per dargli un po' di capacità di lettura in più".