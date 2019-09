Juventus, Sarri a sorpresa: "Non ho ancora visto nessuna partita dell'Inter"

La vince ancora e si prende momentaneamente la testa della classifica, in attesa della partita dell' . Decisivi contro la Pjanic e Ronaldo, al termine del match Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore bianconero ha analizzato il momento:

"Abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare il giusto ritmo nella fase iniziale della partita, poi abbiamo concluso bene nel secondo tempo. Abbiamo creato molto e concesso poco, sono contento della prestazione di Matuidi in questo ruolo inedito, bene anche chi è entrato dalla panchina. Emre Can ? E' importante che dopo una grande delusione sia entrato con quella convinzione, sarà importante per noi".

E' sempre più la Juventus di Pjanic, ancora decisivo nella fase delicata del match:

In attesa della , la Juventus arriva nel migliore dei modi alla super sfida del prossimo turno contro l'Inter:

"Non ho ancora visto una partita dei nerazzurri. Sinceramente non ho ancora sensazioni su di loro, stiamo giocando spesso e ci concentriamo di volta in volta sulle squadre da affrontare, stasera guardo il Leverkusen. Leggo comunque che stanno facendo benissimo, non avevo dubbi, il campionato sarà molto difficile e combattuto".