Juventus, tracce di Sarrismo: 11 gare di fila con almeno 2 goal segnati, è un primato bianconero

Sarri può vantare un record nella storia della Juventus: per la prima volta la Vecchia Signora ha segnato almeno 2 goal per 11 gare consecutive.

Rispetto alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri, da Maurizio Sarri i tifosi della , e anche la stessa dirigenza, si aspettavano quantomeno un calcio molto più spettacolare e delle trame di gioco in 'stile ', il famoso Sarrismo...

11 - Per la prima volta nella sua storia, la #Juventus ha segnato almeno 2 gol in 11 gare di fila in . Signora.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/JCHrEYt3Rt — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Ma in realtà tutto ciò si è visto solo a tratti, a dire la verità la migliore Juventus della stagione è stata probabilmente questa del post-Covid governata dalla tecnica di Dybala e Cristiano Ronaldo, che hanno preso la squadra per mano, portandola ad un passo dal nono Scudetto di fila.

L'articolo prosegue qui sotto

E proprio anche grazie a queste ultime partite dopo la ripresa del campionato, la Juventus ha raggiunto un traguardo storico nella sua personale storia: per la prima volta nella sua storia, la Vecchia Signora ha segnato almeno 2 goal in 11 gare di fila in Serie A.

Altre squadre

Un dato che mette in luce una potenza di fuoco offensiva che non si vedeva da anni. Basti pensare al fatto che Cristiano Ronaldo ha raggiunto contro la quota 30 goal in un singolo campionato, mentre l'anno scorso alla prima stagione in si era fermato a 21.

Nove goal in più dell'anno scorso fino a questo momento, con ben quattro gare ancora da giocare. Merito anche di Maurizio Sarri e della rinnovata forza offensiva della Juventus. C'è sicuramente del Sarrismo in questa squadra...