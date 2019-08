Juventus, Sarri pronto a tornare in panchina contro il Parma

Maurizio Sarri sta recuperando dal virus influenzale che lo ha colpito qualche giorno fa: conta di tornare sulla panchina per la prima di campionato.

Sulla panchina della che ieri ha battuto - non senza difficoltà - la Triestina al 'Nereo Rocco', non c'era seduto Maurizio Sarri: al suo posto il vice Giovanni Martusciello, per permettere al tecnico di riprendersi dall'influenza.

Niente trasferta triestina e doppio volo che avrebbe potuto avere ripercussioni negative sullo stato di salute: Sarri è prossimo al rientro, che dovrebbe avvenire già nella giornata di lunedì con l'allenamento in vista dell'esordio in campionato contro il .

E proprio a questo impegno, come scritto da 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore toscano non vuole per nulla al mondo rinunciare: a meno di complicanze, dovrebbe essere regolarmente al suo posto sulla panchina del 'Tardini' per guidare la squadra.

Gli acciacchi erano iniziati mercoledì in occasione dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa: Sarri era rimasto diversi minuti in più sull'autobus prima di scendere e firmare un po' di autografi, nonostante lo stato febbrile.

Sarri dovrebbe non essere l'unico a rientrare tra meno di una settimana: si va verso l'ok anche per il ritorno di Cristiano Ronaldo, assente nelle ultime due uscite a causa di un affaticamento muscolare che ha indotto lo staff medico a non rischiarlo alla luce dell'imminenza di gare decisamente più importanti.