Juventus, Sarri: "Prima ero definito 'talebano', ora non va bene che mi adatto"

Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra Juventus e Atletico: "Non si può andare per un gusto personale contro le caratteristiche della squadra".

La torna a tuffarsi in dopo la partita di vinta contro l' . La squadra di Maurizio Sarri ospita martedì sera l' , con cui è aperta la lotta per il primo posto del girone D.

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, togliendosi subito qualche sassolino dopo le recenti prestazioni ed i commenti degli addetti ai lavori

"Non è che per valutare le prestazioni della mia squadra debba leggere gli articoli. Prima ero un "talebano" perché volevo giocare il mio calcio, ora non va bene che mi adatti alle caratteristiche dei miei giocatori. Leggo poco. Anch'io vorrei vedere la squadra più continua, ma poi bisogna valutare le caratteristiche dei giocatori. Non si può andare per un gusto personale contro le caratteristiche della squadra ".

Sulla partita contro l'Atletico Madrid, Sarri mette in chiaro l'obiettivo della Juventus. Non si gioca per pareggiare.

"Non posso fare una gara cercando solo di non prendere goal o di pareggiare, perché poi rischi tantissimo. Anche perché l'Atletico Madrid ultimamente sta cambiando, cerca molto di più il gioco. Se noi pensiamo al fatto che siamo già qualificati, siamo morti in una partita come questa. Il primo posto nel girone è fondamentale ".

L'allenatore della Juventus parla del suo rapporto con Cristiano Ronaldo, rivelando anche sensazioni positive sul suo problema fisico. Per De Ligt e Bernardeschi il discorso è differente.

Infine Maurizio Sarri chiude sulla possibilità di vedere contemporaneamente in campo Ronaldo, Higuain e Dybala.