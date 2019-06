Juventus, Sarri: "Per i giocatori del Napoli sono un traditore? Ho dei messaggi che dicono il contrario"

In conferenza stampa Sarri spiega sul 'caso' tradimento: "A volte devi dire determinate cose pubblicamente per poter convivere bene in un ambiente".

Maurizio Sarri si è presentato alla Juventus, parlando circa un'ora in conferenza stampa. Tantissimi i temi trattati ma, come era prevedibile, l'allenatore bianconero ha dovuto parlare parecchio di e dei giocatori del Napoli.

In particolare, dai giornalisti presenti in conferenza stampa, Sarri è stato incalzato sulle ultime dichiarazioni di qualche giocatore del Napoli, che ha presentato Sarri come una sorta di traditore.

"I miei ex calciatori al Napoli mi hanno dato del traditore? Ho dei messaggi che rimetterebbero tutto in discussione. I giocatori cosa pensano? A volte devi dire determinate cose per poter convivere positivamente in un ambiente. Ma poi nel rapporto privato e personale succede ben altro".

Sarri fa quindi riferimento, in modo nemmeno troppo implicito, al fatto che pubblicamente i giocatori del Napoli si siano comportati in un certo modo quasi per "dovere". Mentre allo stesso allenatore della avranno confidato cose ben diverse in privato, al telefono. Il classico gioco delle parti...