Juventus, Sarri è chiaro: "Siamo noi che dobbiamo adeguarci a Cristiano Ronaldo"

Sarri indica la strada alla Juventus e si affida a Cristiano Ronaldo: "Dobbiamo adeguarci ai suoi movimenti, ci organizzeremo con gli altri 10".

"Siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri". Questa frase del celebre romanzo 'La fattoria degli animali' di George Orwell sembra calzare a pennello per la di Cristiano Ronaldo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Maurizio Sarri, tecnico che sugli schemi ha costruito tutta la sua carriera, appena arrivato in bianconero infatti ha subito capito come il portoghese non possa essere ingabbiato ma debba essere lasciato libero di trovare la posizione ideale.

"A livello tattico siamo noi che dobbiamo adeguarci ai suoi movimenti perché con questi fa da sempre la differenza. Con gli altri 10, dunque, è necessario organizzarci meglio e consentirgli di essere libero di muoversi in maniera fantasiosa".

Secondo il tecnico, insomma, tocca alla squadra mettersi a servizio del suo campione.

"Dobbiamo migliorare nelle giocate offensive per essere più organizzati e metterlo in condizioni di fare ancora meglio. Allenare Ronaldo è facile perché è un ragazzo che si diverte a giocare a calcio e poi è molto disponibile. Lavora con un grande intensità e dà sempre il massimo".

D'altronde, già pochi giorni dopo la sua presentazione, Sarri era volato da Cristiano Ronaldo per un faccia a faccia in cui evidentemente l'allenatore ha capito come gestire il portoghese. Perché se hai vinto 5 Palloni d'Oro un po' più uguale degli altri, per dirla alla Orwell, lo sei per forza.

Il feeling tra Sarri e Cristiano Ronaldo, insomma, sembra ottimo tanto che il portoghese è stato sempre tra i migliori nelle prime due uscite della Juventus contro e , realizzando anche due goal. La nuova Juventus riparte da CR7.