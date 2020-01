Juventus, Sarri: "Miglior partita per continuità, De Ligt un po' in affanno"

La torna alla vittoria in grande stile: una tripletta di Ronaldo ed un goal di Higuain fanno dimenticare la Supercoppa e stendono il nel pomeriggio dell'Allianz Stadium.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Maurizio Sarri ha commentato la sfida ai microfoni di 'Sky Sport' nel dopo-gara, partendo dalla soddisfazione per la prestazione offerta.

"Come continuità forse è stata la migliore partita della stagione. La qualità l'avevamo già fatta vedere, ma oggi è stata in mostra per tutta la partita. Oggi siamo stati molto più ordinati del solito. Ramsey la chiave? Ha fatto una buona partita, sta salendo di condizione e sta trovando una buona continuità di allenamenti. Ma poteva fare anche di meglio, ha le qualità per farlo".