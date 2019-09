Juventus, Sarri spiega: "Mandzukic escluso? Mi ha fatto vedere meno in allenamento"

Maurizio Sarri, tecnico della , ha spiegato durante la conferenza stampa pre- i motivi dell’esclusione di Mario Mandzukic, che finora non ha ancora giocato neppure un minuto in campionato ed è rimasto fuori anche dalla lista UEFA.

L’ex tecnico del si sofferma sulla sua presa di posizione, giustificandola in base a quanto visto durante le ultime sedute tenutesi alla Continassa.

“In allenamento Higuain ha fatto bene, ha dimostrato di essere il giocatore di tre anni fa. Mandzukic mi ha fatto vedere qualcosa in meno. Il motivo è questo e non ho problemi a dirlo".