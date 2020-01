Juventus, Sarri e Higuain tornano a Napoli: bianconeri col tridente

La Juventus al San Paolo con due 'pesanti' ex come Higuain e Sarri; Cristiano Ronaldo cerca il suo primo goal a Napoli. Ospina out, gioca Meret.

e , al contrario delle ultime stagioni, in classifica sono molto distanti (ben 27 punti separano le due squadre), ma la sfida resta sempre molto affascinante e soprattutto parecchio sentita al San Paolo, soprattutto da quando Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain sono passatti alla sponda bianconera della rivalità.

Quella di stasera è infatti proprio la partita di Sarri e Higuain, che negli ultimi anni hanno scritto la storia recente del Napoli, prima di lasciare una ferita su tutti i cuori dei tifosi partenopei al momento del loro passaggio alla Juventus, in tempi e modi differenti.

"I fischi li vedrei come una manifestazione d’affetto. Io ero lì quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain e posso dire che i fischi erano ingiusti. Per me si tratta di una partita particolare, ma è chiaro che non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto che è solo personale".

In conferenza stampa, alla vigilia, questo è stato il pensiero che Sarri ha voluto rivolgere a questo aspetto della partita, ma è ovvio che per lui adesso è importante soprattutto continuare la fuga in testa alla classifica.

Ci proverà affidandosi ancora a Cristiano Ronaldo, che insegue un altro traguardo nella sua carriera: nei due precedenti, infatti, non ha mai segnato al San Paolo, né con la Juventus, né con il .

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il portoghese dovrebbe guidare l'attacco insieme a Dybala e allo stesso Higuain, pronto a partire dal primo minuto. Verso la panchina Ramsey e pure Rabiot, in campo da molte gare consecutive.

Gattuso, per quanto riguarda il Napoli, ha trovato entusiasmo dopo la Coppa e anche una nuova chiave tattica con l'inserimento di Diego Demme in mezzo al campo. Una vittoria contro la Juventus sarebbe la migliore scintilla per far partire la rimonta in campionato, a caccia dell'Europa.

Il ballottaggio più serrato nella formazione di casa riguarda Lobotka e Fabian Ruiz, mentre in porta ci sarà Meret: Ospina è out per un attacco influenzale. Queste sono le probabili formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.