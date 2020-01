Juventus, Sarri e Higuain tornano a Napoli: bianconeri però senza tridente

La Juventus al San Paolo con due 'pesanti' ex come Higuain e Sarri; Cristiano Ronaldo cerca il suo primo goal a Napoli.

e , al contrario delle ultime stagioni, in classifica sono molto distanti (ben 27 punti separano le due squadre), ma la sfida resta sempre molto affascinante e soprattutto parecchio sentita al San Paolo, soprattutto da quando Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain sono passatti alla sponda bianconera della rivalità.

Quella di stasera è infatti proprio la partita di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, che negli ultimi anni hanno scritto la storia recente del Napoli, prima di lasciare una ferita su tutti i cuori dei tifosi partenopei al momento del loro passaggio alla Juventus, in tempi e modi differenti.

"I fischi li vedrei come una manifestazione d’affetto. Io ero lì quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain e posso dire che i fischi erano ingiusti. Per me si tratta di una partita particolare, ma è chiaro che non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto che è solo personale".

In conferenza stampa, alla vigilia, questo è stato il pensiero che Maurizio Sarri ha voluto rivolgere a questo aspetto della partita, ma è ovvio che per lui adesso è importante soprattutto continuare la fuga in testa alla classifica.

Ci proverà affidandosi ancora a Cristiano Ronaldo, che insegue un altro traguardo nella sua carriera: nei due precedenti, infatti, non ha mai segnato al San Paolo, né con la Juventus, né con il .

Guiderà l'attacco insieme a Dybala, che pare in vantaggio su Gonzalo Higuain per partire dal primo minuto. Verso la panchina anche Rabiot, in campo da molte gare consecutive.

Gattuso, per quanto riguarda il Napoli, ha trovato entusiasmo dopo la Coppa e anche una nuova chiave tattica con l'inserimento di Diego Demme in mezzo al campo. Una vittoria contro la Juventus sarebbe la migliore scintilla per far partire la rimonta in campionato, a caccia dell'Europa.

I ballottaggi più serrati nella formazione di casa riguardano quello tra Lobotka e Fabian Ruiz e quello tra Ospina e Meret, con il primo che non si è allenato nella giornata di sabato. Queste sono le probabli formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.