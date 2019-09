Juventus, Sarri: "De Ligt? Anche Koulibaly è un fenomeno ma si è dovuto ambientare"

Soddisfatto per il successo in Brescia-Juventus, Sarri commenta la vittoria: "Abbiam controllato la gara ma dobbiamo migliorare la fase difensiva".

Maurizio Sarri commenta la seconda rimonta consecutiva della sua in campionato. Il tecnico bianconero si è presentato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 contro il nella quinta giornata di .

"Abbiam controllato la partita ma dobbiamo migliorare la fase difensiva. Ho visto però dei passi avanti nel palleggio. Ci sono state tante occasioni contro una squadra viva e in un ambiente non semplice. Bisogna essere pronti a tutte le soluzioni tattiche [4-3-1-2 o 4-3-3]. Ora abbiamo problemi sugli esterni ma se fra un mese loro sono in grande salute allora si potrà ricambiare modulo".

Il tecnico bianconero ha poi analizzato la gara di Juan Cuadrado, entrato senza riscaldamento al 19' dopo l'infortunio di Danilo.

"Cuadrado stavo pensando di farlo entrare nel secondo tempo ma poi c'è stato l'infortunio di Danilo è l'ho messo subito. È in un buon momento e ci sta dando una mano".

Una battuta anche su Dybala, tra i migliori in campo oggi.

"Dybala ha fatto bene in tutto oggi, anche negli scambi con Ramsey in velocità. Poi è uscito acciaccato, vediamo cos'ha".

Sarri ha poi spiegato come intende sfruttare l'ampiezza della rosa.

"Tutto dipende dal momento della stagione. All'inizio a fare la differenza era Douglas Costa e l'ho sfruttato. Stasera abbiamo sfruttato i centrocampisti offensivi, abbiamo Ramsey che è quello più adatto in questo momento. Poi ci può giocare anche Rabiot o Dybala come trequartista anche se a me piace più avanti".

Il tecnico bianconero, infine, ha parlato di De Ligt.