Juventus, non solo Sarri: cosa non ha funzionato contro il Napoli

Sarri è sul banco degli imputati ma i problemi della Juventus sono tanti: condizione, nuovi acquisti deludenti e una panchina improvvisamente corta.

Dopo la sconfitta subita in finale di Coppa contro quello che è stato il suo sul banco degli imputati in casa è finito Maurizio Sarri, a dire il vero mai troppo amato dal popolo bianconero ed ora 'colpevole' di avere fallito il secondo obiettivo stagionale.

Il tecnico in effetti a non è riuscito a trapiantare il gioco che prima all' e poi al Napoli aveva fatto innamorare tutta Italia, ma le colpe non sono tutte sue.

MERCATO BOCCIATO: RAMSEY E RABIOT FLOP

La rosa della Juventus non sembra adatta al tipo di calcio che ama Sarri, fatto di tanto palleggio e improvvise verticalizzazioni. Se a tutto ciò si aggiunge la scarsa resa dei nuovi acquisti il quadro è completo.

A deludere in particolare sono stati i due parametri zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, ovvero coloro che avrebbero dovuto cambiare il centrocampo bianconero.

Ma se il primo è stato frenato da troppi problemi fisici, peraltro non una novità per l'ex , il secondo è sembrato un corpo totalmente estraneo alla Juventus fin dal primo giorno.

Tanto che Sarri contro il Napoli ha preferito schierare Bernardeschi mezzala, con risultati non troppo positivi, piuttosto che inserire il francese, a questo punto sempre più lontano da Torino.

De Ligt a parte, insomma, il mercato estivo non ha dato i risultati sperati dato che pure Danilo in questi mesi non ha certo brillato, anzi.

CONDIZIONE FISICA: TUTTI LONTANI DAL TOP

Al momento poi i campionissimi della , da Dybala a Cristiano Ronaldo passando per Douglas Costa, non sono al top della condizione e questo come ammesso da Sarri finisce per incidere pesantemente sulle prestazioni di squadra.

"Penso che in questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità e che sia caratteristico di questo periodo questa mancanza di brillantezza".

Brillantezza che la Juventus dovrà ritrovare al più presto per non rischiare di perdere anche la vetta della classifica in favore della .

TROPPI INFORTUNI: LA COPERTA E' CORTA

Infine eccoci al capitolo infortuni. Sono bastate le assenze di Demiral, Chiellini, Khedira e Higuain per scoprire come la rosa della Juventus non sia poi così profonda come si diceva, basti pensare che in panchina contro il Napoli c'erano ben quattro giocatori dell'Under 23 e nessun attaccante di ruolo. Situazione destinata a peggiorare dopo l'infortunio di Alex Sandro.

Soprattutto l'assenza di un vice-Higuain resta una lacuna grave per una squadra che punta a vincere tutto. Ecco perché nella prossima finestra di mercato toccherà a Fabio Paratici correre ai ripari e regalare a Sarri una squadra che gli permetta di mettere sul campo il suo credo calcistico, a partire magari dall'acquisto di un numero 9 che possa riempire l'area di rigore e dialogare con Cristiano Ronaldo.