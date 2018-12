Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus ospita la Sampdoria nel lunch match della 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus capolista di Massimiliano Allegri ospiterà la Sampdoria di Marco Giampaolo nel lunch match della 19ª giornata di Serie A. I bianconeri guidano imbattuti la classifica con 50 punti frutto di 16 vittorie e 2 pareggi, i blucerchiati sono al 5° posto a quota 29 con un cammino di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Vecchia Signora con 12 goal in 18 presenze, mentre l'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il giocatore più prolifico fra i blucerchiati con 11 reti in 17 partite giocate. Il pareggio di Santo Stefano contro l'Atalanta ha interrotto una striscia vincente di 8 gare consecutive della Juventus, la Sampdoria invece ha collezionato 3 vittorie di fila nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 12.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 121° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Il lunch match Juventus-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SAMPDORIA

Allegri non avrà a disposizione per la sfida con i blucerchiati gli infortunati Barzagli, Bernardeschi, Cancelo e Cuadrado e lo squalificato Bentancur. Ancora in dubbio Matuidi, fermato dalla febbre. A centrocampo spazio a Pjanic in regia, davanti tornerà con ogni probabilità dal 1' Cristiano Ronaldo dopo il riposo concessogli a Santo Stefano contro l'Atalanta. Due tra Douglas Costa, Dybala e Mandzukic agiranno da esterni alti.

Giampaolo confermerà il 4-3-1-2, ma non avrà a disposizione lo squalificato Andersen. Ekdal dovrebbe occuparsi della regia, con Praet e Linetty mezzali. In attacco Ramirez supporterà il tandem offensivo che dovrebbe essere composto dal francese Defrel accanto a Quagliarella. Ancora out per infortunio Barreto, Bereszynski e Regini, ad agire da terzino destro sarà ancora una volta Sala.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.