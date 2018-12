Juventus-Sampdoria, le pagelle: Ronaldo straripante, Quagliarella non delude

Doppietta e prestazione super per Cristiano Ronaldo. Quagliarella ancora a segno ed è sempre pericoloso, benissimo anche Chiellini. Mandzukic opaco.

JUVENTUS

PERIN 5.5: Titolare per il problema rimediato da Szczesny nel riscaldamento, rischia nel finale di combinarla davvero grossa.

DE SCIGLIO 6.5: E' in fiducia. Spinge con profitto e, soprattutto, dalle sue parti non si passa pressoché mai.

RUGANI 6: Fa il suo, senza sbandare. D'altro canto, le occasioni sono poche e vanno sfruttate sapientemente.

CHIELLINI 7: Alle prese con la miglior stagione in carriera, il capitano bianconero mette in campo tutti gli elementi a disposizione: testa, cuore e gambe.

ALEX SANDRO 5.5: Spento e privo idee. Sbaglia di tutto e di più. Male.

EMRE CAN 5.5: Scomposto in occasione del penalty concesso al Doria, ne viene leggermente a capo a suon di contrasti.

PJANIC 6: Si limita a ragionare senza avventurarsi in tematiche complicate. Questo, al momento, offre il menù in salsa bosniaca.

MATUIDI 6.5: Tanto filtro, tanta corsa. Il solito elemento imprescindibile per la Vecchia Signora. (82' DOUGLAS COSTA SV).

DYBALA 6.5: Come ormai da prassi, si sacrifica in funzione nella coralità. Sfiora, inoltre, la rete nel primo tempo con un tentativo che fa la barba al palo.

RONALDO 8: Apre le danze con un lampo dei suoi. Scalda la traversa. E, poi, firma il sorpasso portandosi a quattordici goal in campionato.

MANDZUKIC 5.5: Non vive una giornata memorabile, piuttosto spento nelle seconde palle. Ha poca benzina e viene sostituito. (69' BERNARDESCHI 6: Fa il suo).

SAMPDORIA

AUDERO 6: Si becca i classici applausi da ex. E si becca, pronti via, una rete evitabile. Dopodiché, cresce in termini di fiducia e salva quello che può salvare. Non intuisce il rigore calciato da CR7.

SALA 5.5: Si preoccupa principalmente della fase difensiva e centra la missione a targhe alterne.

FERRARI 6.5: Cresce con il trascorrere dei minuti, acquisendo fiducia nelle mercature. Sfortunato nell'episodio del rigore.

COLLEY 6.5: Fa leva sulla fisicità, qualche bel contrasto e diversi interventi provvidenziali.

MURRU 5.5: Soffre gli attacchi del fronte offensivo bianconero, ritrovandosi il più delle volte a un pericoloso uno contro uno.

PRAET 6.5: Costruisce con profitto e spacca con intelligenza. E', ormai, puro centrocampista totale.

EKDAL 6.5: Mette ordine davanti alla difesa, proponendo enormi dosi di generosità. (82' JANKTO SV).

LINETTY 6: Va in pressione con efficacia su Dybala, senza badare troppo all'estetica.

RAMIREZ 5.5: Prova a svariare su tutto il fronte offensivo, ma fatica a incidere dal punto di vista qualitativo. (72' SAPONARA 6.5: La tecnologia gli nega una gioia incontenibile. Classe da vendere).

CAPRARI 5: Si fa vedere dalle parti Perin esclusivamente con una flebile conclusione a inizio ripresa. Troppo poco. (67' DEFREL 5.5: Intercetta, all'insegna della malasorte, la magia di Saponara).

QUAGLIARELLA 7: In rete per nove partite consecutive, l'ultimo a riuscirsi fu Trezeguet nel 2005. L'attaccante campano trasforma il rigore e, come da consuetudine, non esulta contro la sua vecchia tifoseria.