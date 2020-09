Juventus-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus campione d'Italia sfida la Sampdoria nella 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 20 settembre 2020

20 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Juventus campione d' per 8 volte consecutive, passata sotto la conduzione tecnica di Andrea Pirlo, apre la sua stagione 2020/21 ospitano in casa la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri per la 1ª giornata di .

Sono 62 i precedenti in Serie A fra le due squadre: il bilancio pende nettamente dalla parte dei bianconeri, che hanno riportato negli anni 38 vittorie, a fronte di 19 pareggi e 5 susccessi blucerchiati.

L'ultimo colpo esterno dei genovesi a risale al 6 gennaio 2013, quando la squadra di Delio Rossi si impose 2-1 in rimonta sui bianconeri di Antonio Conte rispondendo al vantaggio iniziale di Giovinco con una doppietta di Icardi. Da allora sono arrivati 6 vittorie piemontesi e un pareggio.

Juventus e Sampdoria si sono affrontate per 2 volte nella loro storia alla 1ª giornata del massimo campionato: nel 1982 vinsero 1-0 i blucerchiati, mentre nel 2013 si imposero con lo stesso risultato i bianconeri. Nelle due squadre militano due fra i bomber più 'anziani' del campionato: il fuoriclasse Cristiano Ronaldo nelle fila della Vecchia Signora (35 anni) e l'ex Fabio Quagliarella in quelle genovesi (37 anni).

Il campione portoghese ha segnato in tutte le tre sfide contro la Sampdoria in Serie A giocate finora. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria si disputerà la sera di domenica 20 settembre 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 125ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il posticipo domenicale serale della 1ª giornata di campionato, Juventus-Sampdoria, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.

I clienti Sky potranno seguire Juventus-Sampdoria anche in diretta : attraverso il servizio Sky Go la gara sarà infatti visibile sia su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv: acquistando un pacchetto dedicato, il servizio live e on demand di Sky offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti i lettori di Goal potranno altresì seguire l'attesa sfida Juventus-Sampdoria anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete, fin dal prepartita, tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto con i goal e gli eventi salienti della partita di Torino.

Pirlo sembra orientato a schierare i suoi con il 3-5-2 per il suo debutto assoluto da allenatore. Davanti, out Dybala, in attesa di ufficialità sul fronte calciomercato, si va verso il tandem offensivo composto da Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Nella folta mediana Cuadrado e Alex Sandro presidieranno le due fasce, mentre in mezzo Bentancur agirà da playmaker e ai suoi lati Arthur e Ramsey, quest'ultimo favorito su Rabiot, saranno le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Szczesny, Bonucci ad agire da 'libero', con Danilo e Chiellini al suo fianco.

Ranieri dovrebbe puntare su un solido 4-4-2. In attacco, indisponibile Gabbiadini per un problema all'inguine, sarà probabilmente Bonazzoli ad affiancare bomber Quagliarella. A centrocampo a destra Depaoli è favorito su Ramirez, mentre a sinistra ci sarà Jankto. In mezzo tandem di interni composto da Thorsby ed Ekdal. Al centro della difesa il giapponese Yoshida affiancherà Colley, con Bereszynski a destra e Augello sulla corsia mancina. Fra i pali, infine, un altro ex, il portiere Audero.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.