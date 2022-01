Juventus-Sampdoria dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria Data: 18-01-2022

18-01-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Prende il via la Coppa Italia per la Juventus: agli ottavi di finale i bianconeri affrontano la Sampdoria in gara secca.

Riparte, dunque, la difesa del titolo da parte della formazione di Massimiliano Allegri: nella passata stagione, infatti, i bianconeri all'epoca guidati da Andrea Pirlo sollevarono il trofeo nella notte del Mapei Stadium, il 19 maggio 2021.

Le reti di Kulusevski e di Chiesa griffarono il successo per 2-1 nei confronti dell'Atalanta. Un trionfo che ha permesso alla Vecchia Signora di infilare in bacheca la Coppa Italia numero 14 della sua storia.

Il primo ostacolo lungo il percorso della coppa nazionale è rappresentato dalla Sampdoria di Roberto D'Aversa, alle prese con un momento di forma tutt'altro che esaltante, rispecchiato in da un rendimento deficitario in campionato: i blucerchiati hanno collezionato appena due punti nelle ultime cinque partite di Serie A.

In Coppa, i doriani hanno superato i primi due turni estromettendo altre due squadre piemontesi: l'Alessandria, sconfitta 3-2 ai trentaduesimi e il Torino, piegato 2-1 ai sedicesimi.

Chi si aggiudicherà il faccia a faccia dell'Allianz Stadium, sfiderà ai quarti la vincente di Sassuolo-Cagliari, sempre in gara secca.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 18 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SAMPDORIA IN TV

Juve-Samp verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest'anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5.

JUVENTUS-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Sempre attraverso Mediaset sarà possibile seguire il match in diretta streaming. Due le possibiltà. Si può usufruire del servizio Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc e notebook. In alternativa ci si potrà collegare al sito Sportmediaset.it per non perdersi nemmeno un istante della gara di Torino.

Il racconto di Juventus-Sampdoria sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta cronaca testuale. La potrete seguire collegandovi al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il racconto della sfida tra bianconeri e blucerchiati sarà affidato alla voce di Massimo Callegari, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2) Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.