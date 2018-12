Juventus-Sampdoria, bomber a pranzo: Cristiano Ronaldo contro Quagliarella

La Juventus vuole chiudere il girone d'andata con 53 punti, la Sampdoria accorciare sulla zona Champions. Ronaldo e Quagliarella, spazio a voi...

L'ultima giornata del girone d'andata di Serie A è in programma oggi. La prima partita ad aprire le danze sarà quella tra la Juventus e la Sampdoria. Le squadre che nelle ultime cinque partite hanno dimostrato di stare meglio, con quattro vittorie e un pareggio a testa.

Certo, per la Sampdoria affrontare la Juventus all'Allianz Stadium sarà un ostacolo proibitivo, ma la squadra di Giampaolo ha messo nel mirino la zona Champions della classifica, occupando attualmente il quinto posto a soli due punti dalla Lazio, e non vorrà partire già rassegnata.

Sarà soprattutto la sfida tra due dei migliori bomber del nostro campionato. Il riferimento è ovviamente a Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella. Attualmente nella classifica marcatori il primo posto è occupato da Piatek con 13 goal, a seguire ci sono proprio CR7 con 12 marcature e l'attaccante della Sampdoria a 11.

Il confronto tra i due bomber è stato fomentato alla vigilia anche da Giampaolo, che in conferenza stampa ha coccolato il suo gioiello. Il blucerchiato sembra davvero come il buon vino, che migliora con il passare degli anni. In questo scorcio di stagione sta trovando la rete da otto partite di fila e, se dovesse segnare anche contro la Juventus, avrebbe davvero quasi del clamoroso.

Il portoghese non ha certamente bisogno di presentazioni, ma dopo aver riposato per la prima ora di partita contro l'Atalanta (pareggiando poi entrando dalla panchina), avrà grande voglia di tornare a giocare dal primo minuto e chiudere l'anno solare in bellezza.

La vittoria della Juventus porterebbe la squadra di Allegri a chiudere il girone con 53 punti, un'enormità. Proiettato lo stesso punteggio anche nella seconda parte di stagione, i bianconeri chiuderebbero il campionato a quota 106 punti.

Allegri sembra intentazionato a varare un po' di turnover. In difesa spazio a Rugani, scalpita anche Spinazzola (che comunque potrebbe avere spazio anche a partita in corso). Tornano Matuidi e Pjanic dopo Bergamo, con il classico attacco titolare. La Sampdoria, invece, con la migliore formazione possibile al netto di squalificati e infortunati.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.