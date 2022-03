Juventus-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Salernitana

Juventus-Salernitana Data: 20-03-2022

20-03-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus si rituffa sul campionato per dimenticare la disfatta contro il Villarreal, allo 'Stadium' per la trentesima giornata arriva la Salernitana ultima in classifica.

I bianconeri in Serie A non perdono da quindici giornate, periodo in cui hanno collezionato ben dieci vittorie e cinque pareggi. La Salernitana invece non vince dal 9 gennaio quando ha sconfitto il Verona al 'Bentegodi'.

Nella gara d'andata la Juventus si è imposta per 0-2 con reti di Paulo Dybala e Alvaro Morata. La Salernitana ha battuto solo una volta i bianconeri nel lontano 1999 quando all'Arechi finì 1-0 grazie al goal firmato da Marco Di Vaio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SALERNITANA

Juventus-Salernitana di fronte all'Allianz Stadium di Torino, domenica 20 marzo 2022. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SALERNITANA IN TV

La sfida tra Juventus e Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Varie le opzioni a disposizione degli abbonati: è possibile scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation) sulla quale scaricare la relativa app. In alternativa si può collegare la propria tv anche ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Diretta di Juventus-Salernitana disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN. Per vedere la partita sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Grazie alla cronaca testuale di GOAL sarà possibile seguire l'andamento di Juventus-Salernitana collegandosi al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto dell'Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana verrà raccontato, su DAZN, da Ricky Buscaglia col commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SALERNITANA

Allegri deve valutare chi schierare tra Morata e Vlahovic, entrambi diffidati e a rischio per la successiva gara contro l'Inter. Probabile il rilancio di Dybala dal 1', possibile occasione anche per Kean. In difesa Pellegrini dovrebbe prendere il posto di De Sciglio sulla sinistra, confermati al centro Rugani e De Ligt. In mezzo al campo è emergenza: out anche Locatelli, positivo al Covid, restano solo Arthur e Rabiot con Cuadrado e Bernardeschi esterni.

Nelle file della Salernitana torna a disposizione Ribery, che partirà dalla panchina. Alle spalle di Djuric agiranno Kastanos, Bonazzoli e probabilmente Perotti, con Verdi inizialmente fuori. Fazio guiderà ancora la difesa accanto a Dragusin, al rientro come Mazzocchi. In mezzo al campo Lassana Coulibaly con Radovanovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric.