Juventus-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus affronta la Salernitana nella sesta giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

JUVENTUS-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Salernitana

Juventus-Salernitana Data: 11-09-2022

11-09-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus sfida la Salernitana in occasione della sesta giornata di Serie A.

Incassato il primo ko stagionale per mano del PSG, la Juventus torna a focalizzarsi sul campionato dove i bianconeri hanno raccolto sin qui nove punti, frutto di due vittorie e tre pareggi.

L'ultimo in ordine cronologico è stato quello maturato a Firenze contro la Fiorentina: prima il vantaggio targato Milik, poi il pari firmato da Kouame.

A Torino arriva una Salernitana in salute e reduce da quattro risultati utili consecutivi: i campani, infatti, hanno perso solamente la gara d'esordio contro la Roma prima di infilare una vittoria e tre pareggi. Nell'ultimo turno di campionato la squadra di Nicola ha pareggiato 2-2 in casa contro l'Empoli toccando quota 6 punti in graduatoria.

Il doppio confronto della passata stagione ha sorriso in entrambi i casi alla Juventus: 2-0 all'Arechi con reti di Dybala e Morata e stesso risultato a Torino ancora con Dybala in goal prima del raddoppio di Vlahovic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SALERNITANA

Juventus-Salernitana si giocherà all'Allianz Stadium di Torino domenica 11 settembre 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SALERNITANA IN TV

Il match casalingo della Juve contro la Salernitana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Servirà scaricare l'app su smart tv compatibili o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

L'alternativa, per i clienti DAZN e Sky, è quella di procedere all'attivazione di ZONA DAZN, al costo di 5 euro mensili, e godersi la partita sul canale numero 214 del satellite.

JUVENTUS-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o in alternativa collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Juventus-Salernitana sarà disponibile anche sul sito di GOAL grazie alla consueta cronaca testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium di Torino.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match dell'Allianz Stadium verrà raccontato su DAZN dalla voce di Pierluigi Pardo, affiancato in telecronaca da Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SALERNITANA

Gatti, De Sciglio e Rugani dall'inizio nel possibile 3-5-2 di Allegri, mentre Bremer potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Locatelli più di Paredes in regia, affiancato da McKennie e Rabiot. Davanti potrebbe essere confermata la coppia Vlahovic-Milik.

Nicola si affida nuovamente al tandem Dia-Bonazzoli, ma spera in una maglia da titolare anche Piatek. In mediana Maggiore e Vilhena agiranno ai fianchi di Lassana Coulibaly. Sulle corsie laterali conferma per Candreva e Mazzocchi. Difesa a tre a protezione di Sepe: Bronn, Fazio e Gyomber.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Vlahovic, Milik.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.