Juventus, Rugani può giocare dal 1' nella 'sua' Empoli

Chiuso dalla coppia Chiellini-Bonucci, Daniele Rugani ha avuto poco spazio finora: Allegri potrebbe rilanciarlo ad Empoli, contro la sua ex squadra.

Il successo sul Manchester United rappresenta già il passato in casa Juventus: con la qualificazione agli ottavi praticamente ipotecata, la testa torna tutta sul campionato, dove sabato alle ore 18 ci sarà l'impegno al 'Castellani' di Empoli.

Per Massimiliano Allegri si tratterà dell'opportunità di far rifiatare qualche titolare, soprattutto in difesa: gli indiziati principali sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, uno dei due è destinato a rimanere fuori per far spazio a Daniele Rugani, come riportato da 'Tuttosport'.

Per il classe 1994 sarà la partita del cuore contro la squadra in cui è cresciuto: nel 2000 entrò nelle giovanili dove rimase fino al 2015 (nel 2012/2013 giocò in prestito nella Primavera juventina), quando con Sarri in panchina si rivelò uno dei punti cardine della squadra che ottenne una tranquilla salvezza attraverso il bel gioco.

Quest'anno però non tutto è rose e fiori: appena due le presenze stagionali (un minuto in Champions contro il Valencia e novanta col Frosinone in campionato), in controtendenza rispetto alla scorsa annata quando i gettoni in campionato, a questo punto della stagione, erano già sette.

Il rilancio del ragazzo di Lucca potrebbe avvenire proprio contro il suo passato, in un riaffiorare di ricordi ed emozioni che non lo lasceranno di sicuro indifferente. Merito del turnover che a volte sa regalare incroci particolari.