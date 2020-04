Juventus, Ronaldo verso il rientro in Italia: doppio tampone per evitare i 14 giorni di isolamento

Secondo quanto riportato da 'O Jogo', Ronaldo e tutti quelli che sono all'estero potrebbero evitare i 14 giorni con un doppio tampone negativo.

Mentre in si cerca di capire quando ricominceranno gli allenamenti e, successivamente, le partite, molte squadre cominciano ad organizzare il rientro in Italia dei propri giocatori. In cima la , che ha molti calciatori fuori, da Cristiano Ronaldo a Higuain.

Ancora in attesa di informazioni da parte del Governo e dalla FIGC per riprendere le sedute, la Juventus è preoccupata soprattutto per il tempo di quarantena obbligatorio che chiunque deve recarsi in Italia deve osservare.

Come riportato da 'O Jogo', per ridurre i 14 giorni di isolamento per coloro che rientrano a , i bianconeri stanno valutando di sottoporre i giocatori ad un doppio test per il Covid-19, i cui risultati, che si prevede siano negativi, potrebbero accelerare il rientro in formazione.

I giocatori dovrebbero sempre isolarsi per alcuni giorni ma non per due settimane; lo squilibrio con i colleghi italiani, che possono tornare al lavoro prima, in questo modo sarebbe ridotto notevolmente.

Da attenzionare soprattutto il caso di Cristiano Ronaldo, attualmente sull'isola di Madeira. Sarebbe uno dei giocatori in questione. La stella portoghese dovrebbe tornare a Torino il prossimo fine settimana.