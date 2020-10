Juventus, Ronaldo punta il Barcellona: oggi il tampone decisivo

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', se il tampone sarà negativo o a bassa carica virale, il portoghese potrà sfidare i blaugrana.

Mentre la si aggrappa ai goal di Morata, Cristiano Ronaldo fa il tifo per i suoi compagni dal suo isolamento a . In attesa che il tampone si negativizzi e che possa tornare in campo. Magari contro il , sabato sera. L’obiettivo, però, è sfidare il tra una settimana.

Come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, oggi sarà il giorno decisivo per capire se CR7 potrà incrociare il suo rivale Leo Messi per la prima volta da quando veste il bianconero. La risposta la darà il tampone che il portoghese effettuerà nella giornata di oggi.

Il regolamento UEFA prevede che un giocatore debba essere negativo almeno sette giorni prima del giorno della partita. Oppure che abbia una carica virale sufficientemente bassa da non essere contagioso, oltre che asintomatico, come è effettivamente Ronaldo.

Qualora il tampone di oggi desse esito positivo, le possibilità che il numero 7 bianconero possa sfidare Messi sarebbero remote. Se però dovesse risultare negativo giovedì o venerdì, teoricamente si potrebbe verificare un paradosso: Ronaldo potrebbe giocare col Verona sabato, ma non con il Barcellona mercoledì.

Le risposte arriveranno probabilmente nelle prossime ore, dopo che CR7 scoprirà se dovrà ancora convivere con il Covid-19 o potrà tornare ad allenarsi con i compagni e non più in quarantena.