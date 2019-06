Juventus, Ronaldo perfezionista: si allena sugli scatti con Obikwelu

Cristiano Ronaldo inizia a prepararsi in vista della nuova stagione con la Juventus: allenamento sugli scatti con lo sprinter Obikwelu.

Fra qualche settimana la si ritroverà per preparare la prossima stagione, intanto il fuoriclasse Cristiano Ronaldo non intende lasciare nulla di intentato e ne approfitta per allenarsi anche da solo per farsi trovare pronto. Così il campione portoghese nella giornata di oggi ha postato un video che lo ritrae provare degli scatti partendo dai blocchi insieme al velocista suo connazionale Francis Obikwelu.

Ronaldo e Obikwelu, sprinter di origini nigeriane ma che ha acquisito da diversi anni la nazionalità portoghese, sono grandi amici e il primatista europeo sulla distanza dei 100 metri piani assieme al francese Jimmy Vicaut (9'86'') ha fatto da maestro d'eccezione al campione bianconero.

Ronaldo è parso a suo agio sui blocchi e l'allenamento con Obikwelu potrebbe tornargli utile per perfezionare ulteriormente alcuni dettagli nell'impostazione di corsa e negli scatti, in una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa e importante per lui e per la Juventus, che guidata dal nuovo tecnico Maurizio Sarri proverà nuovamente a dare l'assalto alla .