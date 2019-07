Juventus, Ronaldo in panchina contro il Team K-League: azione legale dei tifosi

Prosegue il caso 'Team K-League' dopo la panchina di Cristiano Ronaldo nell'amichevole giocata dalla Juventus: class action dei tifosi coreani.

Potrebbe avere risvolti legali l'amichevole giocata dalla a Seul contro il Team K-League, formazione composta dai migliori giocatori del campionato coreano. La panchina di Cristiano Ronaldo non è stata digerita dai tifosi, che ora minacciano l'azione legale.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La sfida si era conclusa sul 3-3 ma CR7 era stato tenuto in panchina a causa di un problema fisico: il contratto stipulato con gli organizzatori imponeva però al fuoriclasse portoghese di scendere in campo almeno per 45 minuti.

Secondo quanto riferisce il 'Sun', i tifosi coreani si sentono truffati dopo aver comprato il biglietto per vedere il campione bianconero all'opera e avrebbero deciso di affidarsi a un avvocato per intraprendere un'azione legale.

Il rimborso ai 60 mila spettatori ammonterebbe a circa 46 milioni di sterline compresi i danni subiti, queste le parole del legale contro la società organizzatrice dell'evento: