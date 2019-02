Juventus, Ronaldo non riposa prima della Champions: col Frosinone sarà ancora titolare

Anche alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atlético, Cristiano Ronaldo non riposa: sarà titolare in Juventus-Frosinone.

Cristiano Ronaldo senza sosta. Anche prima della Champions League, il portoghese non si ferma e Massimiliano Allegri non ci vuole rinunciare. La partita della Juventus con il Frosinone in casa era vista come una buona occasione per concedere fiato al fuoriclasse ex Real madrid, ma il tecnico toscano non ha voluto sentir parlare di turnover. Men che meno per il proprio giocatore più importante.

Non è la prima volta che Ronaldo gioca prima di una partita di Champions League. Tutt'altro. Finora in stagione ha saltato soltanto un match per intero, quello di Champions League in casa con lo Young Boys per squalifica dopo il rosso rimediato contro il Valencia. Per il resto, solo presenze dal 1' e due da subentrato, con Atalanta in campionato (segnando dalla panchina) e Bologna in Coppa Italia.

Prima delle gare di Champions League però è sempre sceso in campo per tutti i 90'. Anche con il Frosinone partirà dal primo minuto, confermando la tendenza che lo vede sempre in campo prima dell'andata degli ottavi di finale. La statistica pubblicata dalla 'Gazzetta dello Sport' dice che Ronaldo ha saltato solamente una volta la gara precedente alla prima partita della fase a eliminazione diretta in Champions negli ultimi 10 anni: nel 2014 saltò Real-Elche, ma per squalifica.

Bisogna tornare ai tempi dello United per trovare altri due precedenti simili: nel 2008 non venne convocato in FA Cup, mentre nel 2004 rimase in panchina in Premier League. Una costanza che Allegri ha spiegato con semplicità in conferenza stampa: "Ronaldo gioca, lo ha sempre fatto. Perchè non dovrebbe esserci?". Domanda a cui non c'è evidentemente risposta.

Per il resto dell'undici, previste novità in difesa, dove l'unico confermato rispetto alla sfida col Sassuolo potrebbe essere Caceres: sulle corsie campo per Cancelo e Spinazzola, col rientrante Bonucci vicino al 'Pelado' al centro davani a Szczesny, che scalda i motori per la Champions. A centrocampo riposo per Matuidi, probabilmente sarà Emre Can a partire dalla panchina, con Khedira e Bentancur ai lati di Pjanic.

Gli ospiti si presenteranno allo Stadium con il classico 3-5-2 e la coppia d'attacco composta da Ciano e Ciofani. A centrocampo spazio per l'ex Cassata, in mezzo con Maiello e Chibsah, larghi Zampano e Beghetto. In difesa un altro ex, Goldaniga, con Capuano e Salamon. Tra i pali Sportiello.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Caceres, Bonucci, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, D. Ciofani.