Juventus e Ronaldo indagati dalla polizia sudcoreana per l'amichevole col Team K-League

Il 'The Chosun Ilbo' parla di una denuncia per frode presentata contro Ronaldo, la Juventus e The Fasta Inc: 2.000 tifosi chiedono un risarcimento.

L'amichevole tra e il 'Team K-League' disputata venerdì 26 luglio a Seul potrebbe ora portare seri problemi in casa bianconera. Diversi tifosi coreani sono infatti ricorsi alle vie legali dopo che Cristiano Ronaldo non ha giocato neppure un minuto di quella gara.

Il portoghese in quell'occasione non è infatti sceso in campo a causa di un problema fisico, mandando su tutte le furie i migliaia di tifosi che avevano acquistato un biglietto per vederlo giocare.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano 'The Chosun Ilbo', oltre 2.000 tifosi - che si sono ritenuti truffati per la mancata partecipazione del lusitano alla partita - si sono rivolti allo studio legale L.K.B. & Partners.

Questa azione ha portato uno degli avvocati dello studio legale, Oh Seok-hyun, a presentare alla polizia una denuncia per frode contro Cristiano Ronaldo, la Juventus e The Fasta Inc., la società che ha organizzato il match assicurando la presenza del portoghese.

Una notizia ripresa anche dall'ANSA, con la Polizia Metropolitana di Seul che ha deciso dunque di avviare un'indagine per stabilire se Ronaldo abbia violato la legge. Un contratto prevedeva infatti la sua presenza in campo almeno per 45 minuti, un fatto che non è stato rispettato.

Ciò ha spinto gli indignati tifosi a chiedere un risarcimento, azione che ha poi portato agli sviluppi sopra citati e dei quali ha parlato un agente di Polizia, come riportato sempre da 'The Chosun Ilbo'.

"Se non riusciamo a trovare prove oggettive di un inganno deliberato, non è possibile stabilire un caso di frode e la Polizia non potrà intervenire poiché diventerebbe un caso civile".

Secondo il quotidiano sudcoreano, inoltre, anche se si sospettasse un inganno deliberato, è improbabile che Cristiano Ronaldo debba presentarsi in per essere interrogato.

La Polizia potrebbe rivolgersi all'Interpol o chiedere a un altro governo di estradarlo ma questa azione pare assai sproporzionata dal momento che l'Interpol viene coinvolta solamente in reati che prevedono una pena detentiva di oltre un anno di prigione.

Una vicenda complessa dunque, la quale verrà ora analizzata con estrema attenzione da tutte le parti chiamate in causa.