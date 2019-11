Juventus, Ronaldo e De Ligt si allenano a parte: CR7 ok per il Milan

Sarri nell'allenamento di oggi non ha potuto contare su Ronaldo e De Ligt. Il portoghese con il Milan ci sarà, il difensore torna domani in gruppo.

La attende i recuperi di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Nella giornata odierna sia il portoghese che l'olandese si sono allenati a parte rispetto al resto della squadra.

CR7 sarà comunque regolarmente in campo contro il , mentre De Ligt è atteso domani nuovamente in gruppo con il resto dei compagni. Filtra comunque ottimistmo per l'impiego nel match di domenica sera alle 20.45.

#Juventus: allenamento personalizzato oggi sia per #Ronaldo sia per #DeLigt. Nessuna preoccupazione per il portoghese in vista del Milan, mentre il centrale olandese dovrebbe unirsi al gruppo domani e filtra ottimismo per domenica ⚪️⚫️ #JuveMilan@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 8, 2019

Il classe 1999 ha saltato la trasferta europea contro la Mosca per una distorsione alla caviglia rimediata nel derby di , che la ha vinto proprio grazie a un goal dell'olandese.

Dall'altra parte invece Ronaldo a Mosca c'era, ma come spiegato da Sarri è stato sostituito a 10 minuti dalla fine per un problema all'adduttore e non correre altri rischi. Non mancherà l'impegno con i rossoneri.