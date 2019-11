Juventus, Ronaldo dal ritiro portoghese: "Il capitano sta molto bene, ditelo al telegiornale"

Cristiano Ronaldo tranquillizza tutti sulle sue condizioni fisiche dal ritiro del Portogallo: "Il capitano non sta bene, sta molto bene".

Una settimana molto movimentata per Cristiano Ronaldo: dalla reazione avuta dopo la seconda sostituzione consecutiva ai problemi fisici, responsabili di un rendimento sicuramente al di sotto dei soliti standard.

Il fuoriclasse della ha però parlato dal ritiro portoghese, tranquillizzando i suoi tifosi in vista degli impegni con la Nazionale. Queste le sue parole ai microfoni dei giornalisti presenti in strada:

"Per aprire il telegiornale dite che il capitano sta molto bene. Il capitano non sta bene, sta molto bene. Il saldo è sempre positivo".

Una chiara risposta a chi metteva in dubbio le sue condizioni fisiche: nessun problema al ginocchio e nessun acciacco muscolare per CR7, che dunque scenderà regolarmente in campo con la maglia del .