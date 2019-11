Juventus, Ronaldo conferma: "Cambio col Milan? Nessuna polemica, non stavo bene"

Il caso Cristiano Ronaldo è definitivamente chiuso. A fare chiarezza su quanto accaduto durante - infatti ora è il diretto interessato.

Ronaldo, autore del goal numero 99 col in Lussemburgo, è stato intervistato da 'A Bola' e ha di fatto confermato la versione data da Maurizio Sarri sul cambio contro il Milan.

Quindi il numero 7 sottolinea di essersi sacrificato per la Juventus in condizioni fisiche precarie.

" Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato , a nessuno piace uscire ma capisco dato che in quelle due partite non ero al 100%".

Ronaldo insomma mette sopra tutto l'interesse della squadra e ricorda come la sua presenza in campo, seppure a mezzo servizio, sia fondamentale.

"Quando si tratta di sacrificare me stesso lo faccio, perché so cosa c'è in palio. L' sta mettendo molta pressione alla Juventus. Sapevo di non essere al meglio come lo sapeva il club, spero di tornare al 100% il prima possibile".