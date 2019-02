Juventus, Ronaldo compie 34 anni: inciderà sul bilancio per 50 milioni

Cristiano Ronaldo compie 34 anni e la Juventus sorride sull'impatto economico del portoghese: raddoppiate le maglie vendute fin qui.

La Juventus rallenta la sua straordinaria corsa in campionato ma resta ben salda in testa alla classifica. Cristiano Ronaldo compie 34 anni dopo la bella doppietta segnata al Parma: il primo bilancio del portoghese in maglia bianconera è del tutto positivo.

Stando a quanto riferito da 'Repubblica', il dato che più fa sorridere la dirigenza della Vecchia Signora riguarda la vendita delle magliette, che secondo le prime stime sembra addirittura raddoppiata rispetto allo scorso anno.

A livello di sponsor è già stato firmato con l'Adidas il nuovo accordo che raddoppierà gli introiti da 25 a 50 milioni, con un bonus di 18 milioni già elargito dallo stesso marchio sportivo.

I primi conti parlano chiaro: Cristiano Ronaldo inciderà sul prossimo bilancio della Juventus per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, stimati tra gli incassi dello stadio, del merchandising e degli sponsor. I costi dello stipendio restano pesanti per le casse rossonere, ma il club può contare anche sul boom social: su Instagram i follower sono addirittura passati dai 10 milioni di luglio ai 22 milioni attuali.

Sul piano puramente sportivo le aspettative dei tifosi sono rivolte principalmente alla Champions League, ma l'arrivo di Ronaldo ha già portato i suoi benefici dal punto di vista dell'appeal.