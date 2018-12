Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus ospita la Roma nel big match della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus di Massimiliano Allegri ospita la Roma di Eusebio Di Francesco nel big match della 17ª giornata di Serie A . I campioni d'Italia guidano la classifica imbattuti con 46 punti e un cammino di 15 vittorie e un pareggio, i capitolini sono sesti con Atalanta e Sassuolo a quota 24 punti, e hanno ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri in campionato con 11 goal in 16 presenze, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico fra i giallorossi con 5 reti in 11 partite giocate. La Juventus ha ottenuto nel Derby della Mole la sua settima vittoria consecutiva, la Roma ha riportato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 169° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E STREAMING

Il big match Juventus-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Allegri avrà ancora indisponibili Barzagli, Cancelo e Cuadrado. Fra i pali tornerà dal 1' Szczesny, mentre come terzini saranno confermati De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra, con Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo Bentancur favorito su Emre Can come mezzala destra ai lati di Pjanic e Matuidi. In attacco è difficile che riposi Ronaldo, che sarà ancora titolare con Mandzukic e Dybala a supporto.

Di Francesco dovrebbe tornare al 4-2-3-1, con il dubbio Dzeko. Se il bosniaco dovesse dare forfait, Schick tornerebbe titolare di punta con Zaniolo, Kluivert e Under a supporto. Dietro è recuperato Florenzi, a centrocampo ci saranno ancora Cristanze e Nzonzi visto che De Rossi non ha ancora recuperato dall'infortunio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zanuolo, Kluivert; Schick.