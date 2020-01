Juventus-Roma, panchina giallorossa obbligata: Veretout ed Estrella gli unici non difensori

Il giovane Estrella è l'unico attaccante in panchina per Juve-Roma, Veretout l'unico centrocampista: per il resto solo centrali e terzini.

Tra infortunati e squalificati, Fonseca si presenta allo Stadium per i quarti di Coppa con una formazione titolare obbligata e una panchina decisamente diversa da quella bianconera. Se Madama può contare su un'altra formazione titolare seduta a bordo campo, lanon può dire altrettanto.

💺 A disposizione per noi 🐺 pic.twitter.com/9ZcNyAl93E — AS Roma (@OfficialASRoma) January 22, 2020

Dzeko è infatti squalificato, mentre oltre a Zaniolo, che tornerà in campo solamente nella prossima annata, la Roma deve fare a meno anche di altri due infortunati come Perotti, Pastore e Mkhitaryan. Tradotto, zero attaccanti in panchina per i giallorossi, escludendo il 19enne Estrella, proveniente dalla Primavera.

Un problema per la Roma, nella gara unica di che deciderà la prossima semifinalista del torneo. Insieme ad Estrella ben due portieri, ovvero Cardinali e Fuzato (anche Mirante è k.o), e tanti difensori: Fazio, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Bruno Peres e Spinazzola (out invece Zappacosta).

Bruno Peres e Spinazzola due però in caso di necessità andranno a sostituire gli esterni d'attacco dietro Kalinic, titolarissimo vista l'assenza di Dzeko per rosso nell'ultima gara di Coppa Italia. Unico vero e proprio centrocampista di ruolo in panchina invece Veretout.

L'unico attaccante si diceva sarà Estrella, per la prima volta convocato nella prima squadra della Roma: si tratta di una punta brasiliana 19enne, che in questo campionato Primavera ha messo insieme cinque goal in dodici gare giocate (più una presenza e una rete in Coppa di categoria).

La Roma dovrà dunque reggere allo Stadium, contro il tabù Juventus, affidandosi ai titolarissimi e sperare, in caso di necessità, in una grande prova da parte dei panchinari. Caccia all'impresa per dare maggiore forza al proprio proseguo di Coppa Italia.