Juventus-Roma, le pagelle: Mandzukic straripante, Santon distratto

Il solito generoso Mandzukic trascina la Juventus, bene anche De Sciglio e Matuidi. Nella Roma spicca Olsen, Santon sbanda, ancora male Schick.

JUVENTUS

SZCZESNY 6: Corre pochi rischi e se la cava con interventi semplici. Insomma, spettatore (quasi) non pagante.

DE SCIGLIO 7: Alla ricerca della tanto agognata continuità, il terzino milanese presidia la fascia con personalità. Confermando, nuovamente, di attraversare un ottimo momento psicofisico. Assist di sinistro.

BONUCCI 6: Il centrale viterbese propone un contributo complessivamente giudizioso. Si fa superare facilmente in un'unica azione, concedendo a Schick lo specchio della porta.

CHIELLINI 6.5: Brilla nei duelli individuali, facendo il vuoto nel gioco aereo. Gli avversari capiscono l'antifona ed evitano, saggiamente, di bazzicare dalle sue zone.

ALEX SANDRO 6.5: Fresco di rinnovo, preme ininterrottamente sull'acceleratore cercando la conclusione per ben tre volte. Serata sfortunata: Olsen gli dice no.

BENTANCUR 6.5: Al rientro dalla squalifica, il metronomo uruguaiano ottiene l'ennesima prestazione combattiva e produttiva. Il posto da titolare, ormai, è suo.

PJANIC 6: Il passo non sarà dei più spediti, ma le geometrie non mancano. Qualità ma anche quantità. Più sciabola che fioretto. (71' EMRE CAN 6: Dà solidità).

MATUIDI 7: Non ha piedi di velluto, si sa, tuttavia cuore e tenacia sono fattori imprescindibili.

DYBALA 6: Spumeggiante tra le linee a targhe alterne, aiuta a confezionare la vittoria mettendosi a completa disposizione della squadra. E' diventato a tutti gli effetti un “tuttocampista”. Proprio come piace ad Allegri. (79' DOUGLAS COSTA 6.5: Il VAR gli toglie il lampo. Detto questo, subentra con la giusta mentalità).

RONALDO 6: Si fa luce con la solita classe, ma spreca un po' troppo. Ancora uno sforzo con l'Atalanta, dopodiché un turno di meritato riposo programmato per la Sampdoria.

MANDZUKIC 7.5: Scambia frequentemente posizione con CR7, non facendo mancare la consueta generosità. Trova, con la specialità della casa, l'ottava gioia personale in campionato. Ammazza big.

ROMA

OLSEN 7.5: Dal disastro epocale targato Genoa, agli interventi maiuscoli sotto la Mole. Fa quello che può e anche di più.

SANTON 5: Soffre maledettamente le incursioni del dirimpettaio. Imbarca acqua da tutte le parti, rinunciandoci con il trascorrere dei minuti. Sovrastato dall'ariete croato.

MANOLAS 6.5: Parte concentrato e volitivo, salvando un goal fatto. Poi si adegua al livello del reparto. Poco aiutato dai movimenti del centrocampo, si ritrova spesso e volentieri a dover mettere una pezza nell'uno contro uno.

FAZIO 5.5: Un apporto incolore. Diverse sbavature nelle marcature. Patisce, e non poco, la fisicità di Mandzukic.

KOLAROV 5.5: E' serata da tuta operaia. E' serata da fase difensiva. Spinge raramente e con poca convinzione. Timido e impreciso.

CRISTANTE 5.5: Eccelle in termini di lentezza, non proteggendo mai la difesa. Soffre, inoltre, tutti i contatti. Leggero. Nota positiva: il piedone a togliere una rete pressoché certa di CR7.

NZONZI 5: Passeggia per il campo, affidandosi esclusivamente al compitino. Il passaggio più agevole, la lettura più scolastica. Male. (79' DZEKO SV).

UNDER 5: Prova, seppur in maniera estemporanea, ad accendere la manovra giallorossa. Pochi punti di riferimento alla retroguardia bianconera, qualche sussulto interessante. (71' PEROTTI 6: Non male)

ZANIOLO 5.5: Sacrificato in fase di non possesso, non ha grandi occasioni per mettere in mostra tutto il suo valore. Sbaglia il rilancio che apre le marcature.

FLORENZI 5: Recuperato in extremis, lotta senza risparmiarsi sulla corsia mancina. Ma la benzina è poca e, dunque, salire di tono rappresenta la più pura utopia. (46' KLUIVERT 5: Non spacca la partita, tutt'altro).

SCHICK 5: Altro giro, altra occasione sprecata. Siamo al vorrei ma non posso, al né carne né pesce. Allo Stadium, nella passata annata, si era divorato una rete mastodontica a tu per tu con Szczesny. Questa volta, invece, ci prova timidamente con un buon movimento su Bonucci. E la cessione invernale appare sempre più probabile.