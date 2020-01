Juventus-Roma, le pagelle: Douglas Costa brillante, Bentancur giganteggia

Nella Juventus spiccano le prestazioni di Douglas Costa e Bentancur oltre al solito Ronaldo, bene anche Rabiot. Nella Roma male Cristante e Florenzi.

RONALDO 7.5 : Con un’accelerazione delle sue, dal nulla, apre le marcature. Con il goal in Coppa , inoltre, CR7 ha segnato in 15 delle 17 competizioni a cui ha preso parte con squadre di club. Mostruoso.

BENTANCUR 7.5 : L’apprendistato, ormai, è finito. Giganteggia e, soprattutto, trova il primo lampo stagionale. Ed è solo l’inizio di un percorso sempre più sopraffino.

DOUGLAS COSTA 7.5 : A distanza di sette giorni esatti, sempre in , torna tra i titolari. E non delude. Pennella un assist, inizia l’azione del primo lampo e crea l’imbucata per “Don Rodrigo”. Il tutto, proponendo una condizione atletica sempre più pimpante. Insomma, il miglior biglietto da visita in vista dei mesi chiave della stagione.

DIAWARA 6 : Nella serataccia giallorossa, è uno dei pochi a venirne a capo con lucidità.

FLORENZI 4.5 : Parte bene, ma rovina tutto spianando la strada all’asso portoghese. Dopodiché, perde fiducia e riferimenti. E si divora un goal enorme.

CRISTANTE 4 : Ne combina di tutti i colori, regalando a Madama il secondo sussulto. Male in impostazione, disastroso nelle letture senza palla.

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 6,5; Danilo 6 (40’ Cuadrado 6.5), Rugani 6.5, Bonucci 7, Alex Sandro 6.5; Bentancur 7.5, Pjanic 6.5, Rabiot 7 (76’ Matuidi s.v.); Douglas Costa 7.5 (67’ Ramsey 6), Higuain 7, Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez 6, Florenzi 4.5 (68’ Veretout 6), Mancini 4.5, Smalling 5.5, Kolarov 5; Diawara 6 (76’ Bruno Peres s.v.), Cristante 4; Under 6, Pellegrini 5, Kluivert 5 (46’ Santon 6); Kalinic 4.5