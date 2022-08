Juventus-Roma, infortunio per Rabiot: problema muscolare e sostituzione

Infortunio muscolare per Rabiot, sostituito da Zakaria al 58' di Juventus-Roma: momento sfortunato per il francese.

E' durato poco meno di un'ora lo Juventus-Roma di Adrien Rabiot, fino a pochi giorni fa al centro di voci di mercato che non si sono tramutate nel trasferimento al Manchester United, come inizialmente poteva essere possibile.

Al minuto 57, il centrocampista francese si è fermato in mezzo al campo richiamando l'attenzione dei sanitari bianconeri, accorsi a verificare di persona di persona le condizioni del giocatore.

Dopo un minuto di attesa, Rabiot ha alzato definitivamente bandiera bianca, acconsentendo alla sostituzione con Denis Zakaria, subentrato per colmare il buco lasciato dall'ex PSG.

Non un periodo particolarmente felice per Rabiot, beccato in più di qualche circostanza dai tifosi della 'Vecchia Signora' per un rendimento che non ha quasi mai rispettato le attese nei suoi confronti.

Ora questo problema di natura muscolare che sarà attenzionato particolarmente nelle prossime ore con gli esami medici di rito.