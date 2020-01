Juventus-Roma in Coppa Italia: perché la Juve gioca in casa

La Roma, come accaduto agli ottavi contro il Parma, giocherà i quarti di Coppa Italia ancora fuori casa contro la Juventus. Lo prevede il regolamento.

- ha chiuso il quadro degli ottavi di Coppa e determinato quale sarà l'avversaria della nei quarti. A spuntarla è stata la Roma, grande favorita della vigilia, che però anche nel prossimo turno dovrà giocare la gara unica lontano dall'Olimpico.

I giallorossi, insieme alla , sono l'unica big a disputare i quarti di fuori casa. Ma perché?

PERCHE' LA JUVE GIOCA IN CASA I QUARTI DI COPPA ITALIA

A prevederlo è il regolamento che in merito al calendario dei quarti recita così: "In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide dei quarti di finale che si disputano tra una Società di “Testa di Serie” e una Società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio".

Roma e Juventus, entrambe teste di serie, non ricorreranno quindi al sorteggio ma la partita valida per i quarti di Coppa Italia ed in programma mercoledì 22 gennaio si giocherà allo 'Stadium' dato che la Juventus ha un numero più basso nel tabellone (2) rispetto alla Roma, che è invece contrassegnata col numero 7