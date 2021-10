Juventus-Roma, goal di Kean o Bentancur?

Il vantaggio bianconero ha visto i due giocatori svettare di testa per colpire alle spalle di Rui Patricio.

Il vantaggio della Juventus contro la Roma arriva nel primo tempo. Allo Stadium, l'1-0 dei bianconeri dopo il cross di De Sciglio, su cui sia Keanc he Bentancur sono saltati per provare a deviare il pallone alle spalle del portiere giallorosso Rui Patricio.

Il primo a toccare è stato Bentancur, che di testa ha spedito il pallone sul corpo di Kean: la deviazione dell'attaccante italiano, sostituto di un Morata appena recuperato e non al meglio, è forse stata decisiva per battere Rui Patricio e sbloccare la gara dello Stadium al minuto 16.

Tocco praticamente impercettibile da parte di Kean, subito andato a prendersi l'ovazione dello Stadium dopo un rapido check VAR, che non ha portato all'annullamento della rete ma alla conferma dell'1-0 per gli uomini di Max Allegri. Con paternità dubbia.

La Lega calcio ha inizialmente assegnato la rete a Bentancur, dunque il goal all'ex Everton, il secondo in stagione dopo quello contro lo Spezia, essenziale per la prima vittoria della Juventus in campionato. Dopo pochi minuti, però, il nuovo cambio di rotta: goal del centrocampista e ancora un cambio, con l'assegnazione ufficiale a Kean.

Bentancur deve dunque ancora attendere per il quarto goal ufficiale in bianconero: l'ultima marcatura del centrocampista uruguayano in Serie A risale al 2018/2019, mentre nell'annata successiva è arrivato una rete in Coppa Italia. Zero centri, invece, nel 2020/2021.