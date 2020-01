Juventus-Roma, giallorossi contro l'incubo Stadium: Sarri non rinuncia a Ronaldo

La Roma ha sempre perso nei nove precedenti giocati allo 'Stadium' contro la Juventus e spera di sfatare il tabù in Coppa Italia. Sarri con Ronaldo.

contro , dove eravamo rimasti? A soli dieci giorni dalla gara di campionato giocata all'Olimpico e vinta dai bianconeri non senza soffrire, le due squadre si ritrovano per i quarti di Coppa .

Stavolta però si giocherà all'Allianz Stadium, finora vero e proprio tabù per la Roma che nei nove precedenti tra campionato e ha sempre perso. A volte nettamente, altre di misura e spesso tra le polemiche.

L'ultima vittoria della Roma nella bianconera era arrivata proprio in Coppa Italia nel 2011, ma allora la Juventus giocava ancora nel vecchio 'Olimpico' oggi ribattezzato 'Grande Torino' e diventato casa dei granata.

Quello dello 'Stadium' non è peraltro l'unico tabù da sfatare per la Roma dato che anche il bilancio contro Cristiano Ronaldo è in profondo rosso: 7 le sconfitte incassate e ben 6 i goal già segnati dal portoghese ai giallorossi tra e Juventus.

A meno di clamoroso sorprese Ronaldo stasera sarà della partita in un tridente completato da Higuain e Douglas Costa, quest'ultimo favorito su Dybala. In difesa Rugani potrebbe fare rifiatare De Ligt mentre sulle fasce giocheranno Cuadrado e Danilo. A centrocampo rientra Bentancur insieme all'ex Pjanic e Matuidi. Buffon in porta.

Nella Roma mancherà Dzeko causa squalifica, al suo posto Kalinic quindi guiderà l'attacco di Fonseca supportato da Under, Kluivert e Lorenzo Pellegrini. Out l'infortunato Perotti. Per il resto l'allenatore giallorosso schiererà la formazione migliore: c'è il tabù Stadium da sfatare.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic.