Juventus-Roma è anche incroci di calciomercato: da Pellegrini a Cristante

Tra campo e mercato. Dai sondaggi della Juventus per Pellegrini e Florenzi, all'offensiva vincente della Roma su Cristante.

Juventus-Roma dirà tante cose. Innanzitutto dirà se i bianconeri riusciranno già a diventare campioni d'inverno. E poi dirà molto, se non tutto, sulle ambizioni giallorosse. Il fresco successo ottenuto sul Genoa, faticando in lungo e in largo, non sembra aver rasserenato l'ambiente capitolino. E infatti la posizione di Eusebio Di Francesco resta traballante.

Clicca qui per attivare il tuo mese gratuito: solo su DAZN vedi Juventus-Roma

Panchina salvata contro il Grifone, ma che allo Stadium potrebbe tornare in discussione. Molto dipenderà dalla prestazione e non dal risultato, in quanto pensare di fermare la Signora – che in campionato ha vinto tutte le partite pareggiandone una sola – rappresenta una missione ambiziosa.

Tra campo e mercato. Perché, spesso e volentieri, i destini di queste società si sono incrociati. Con Madama – nelle puntate precedenti – interessata a mettere le mani su Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini.

Con la Roma che, superando proprio i piemontesi, nell'ultima edizione del mercato estivo s'è assicurata Bryan Cristante dall'Atalanta. Il mercato viaggia all'insegna della volubilità e, proprio per questo motivo, la Juventus appare intenzionata a virare su altri obiettivi.

Pellegrini, in particolar modo, per settimane ha cullato i pensieri degli uomini della Continassa, i quali avevano pensato concretamente di esercitare la clausola rescissoria da circa 30 milioni. Un investimento ponderato non sfociato però nella fumata bianca. In quanto, analizzando attentamente l'intero quadro, i bianconeri hanno deciso di responsabilizzare Rodrigo Bentancur. Mossa che, prestazioni alla mano, s'è rivelata decisamente azzeccata.

Sul taccuino della Juventus, prima che rinnovasse con i giallorossi, anche Florenzi. Sponsor: Beppe Marotta. L'ex ad zebrato, infatti, a fare spenti aveva tentato un approccio con il dirimpettaio Monchi. Nulla da fare. Da qui, poi, l'assalto a Joao Cancelo. Altro giro, altra secchiata di lungimiranza.

Cristante, invece, sarebbe potuto sbarcare sotto la Mole lo scorso gennaio. Ma in questo caso, la Juve non se l'è sentita di spendere una cifra impegnativa. Insomma, porte girevoli.