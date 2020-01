Juventus-Roma: dove vederla in tv e streaming

La Juventus sfida in casa la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, primatista in , e la di Paulo Fonseca, attualmente 4ª, si affrontano nei quarti di finale di Coppa . La vincente del confronto dello Stadium sfiderà poi la vincente di - in semifinale.

Di fronte le due squadre che hanno vinto più volte il trofeo: 13 la Juventus, 9 la Roma, seconda nell'albo d'oro. I bianconeri si sono qualificati travolgendo 4-0 agli ottavi l' in casa, i giallorossi superando 2-0 in trasferta il . Nei 16 precedenti fra le due formazioni in , il bilancio è di equilibrio assoluto con 7 vittorie a testa e 2 pareggi.

Considerando però i confronti disputati in casa della Vecchia Signora, quest'ultima è in vantaggio con 5 vittorie e 4 sconfitte su 9 gare. Analizzando invece gli incroci ai quarti di Coppa Italia, le due squadre si sono ritrovate di fronte complessivamente in 7 stagioni, con 3 passaggi di turno dei piemontesi e 4 dei capitolini.

Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono i due miglior marcatori di Juventus e Roma in questa Coppa Italia con un bottino per entrambi di 2 reti. L'attaccante giallorosso Nikola Kalinic ha nella Vecchia Signora una delle vittime preferite nella sua avventura italiana: 3 i goal segnati ai bianconeri, soltanto con e ne ha segnati di più (4). In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Roma

Juventus-Roma Data: 22 gennaio 2020

22 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma si disputerà la sera di mercoledì 22 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 17° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta e in esclusiva in chiaro la sfida Juventus-Roma, con la gara che andrà in onda su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Bizzotto, che sarà affiancato da Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire Juventus-Roma anche in diretta mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando gratuitamente la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Sarri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. In attacco potrebbe riposare Dybala in favore del tandem composto da Higuain e Cristiano Ronaldo. Sulla trequarti è possibile l'impiego dal 1' di Douglas Costa, preferito a Ramsey. A centrocampo chance per Bernardeschi da mezzala destra, con Bentancur o Pjanic in regia e Matuidi mezzala sinistra. Al centro della difesa spazio a Rugani, che rileverà De Ligt e farà coppia con Bonucci, mentre visti i problemi di Alex Sandro è probabile l'utilizzo a sinistra di Danilo, con Cuadrado che ha smaltito la febbre e dovrebbe partire regolarmente titolare a destra. In porta, infine, è prevista la presenza di Buffon al posto di Szczesny.

Fonseca dovrà fare i conti con la squalifica di Dzeko: al posto del bosniaco in attacco giocherà il croato Kalinic. Sulla trequarti, k.o. Zaniolo e infortunati Perotti, Mkitharyan e Pastore, agiranno Under, Lorenzo Pellegrini e Kluivert. In mediana Cristante potrebbe spuntarla su Veretout e far coppia con Diawara. Fra i pali giocherà il portiere titolare Pau López, mentre, la difesa a quattro vedrà Mancini e Smalling comporre la coppia centrale e il ritorno di Florenzi e Kolarov come esterni bassi dopo il turno di squalifica che ha costretto entrambi a saltare l'ultimo impegno in campionato.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic.