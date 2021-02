Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Roma si affrontano nell'anticipo della 21sima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

JUVENTUS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Roma

Juventus-Roma Data: 6 febbraio 2021

6 febbraio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A, la Juventus ospita la Roma con l'obiettivo di vincere ed operare il sorpasso al terzo posto.

I bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia. Inoltre hanno perso solo una delle ultime 10 gare giocate in tutte le competizioni, collezionando per il resto nove vittorie.

La Roma, scossa dal caso Dzeko e dal grave errore sulle sostituzioni in Coppa Italia, è ripartita grazie ai successi ottenuti in campionato contro Spezia e Verona.

Nella gara d'andata la Juventus, due volte in svantaggio ed a lungo in dieci per l'espulsione di Rabiot, è riuscita ad agguantare il pareggio grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

La Roma ha espugnato l'Allianz Stadium per la prima volta nella scorsa stagione dopo dieci sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. I bianconeri però avevano già matematicamente conquistato lo Scudetto.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ROMA

Il match tra Juventus e Roma si giocherà sabato 6 gennaio 2021 alle ore 18. Appuntamento alll'Allianz Stadium di Torino per il ventunesimo turno di campionato: match ancora una volta a porte chiuse causa pandemia.

Juventus-Roma verrà trasmessa in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa per vedere Juventus-Roma in streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

senza Tv o streaming? C'è un altro modo per non perdersi la sfida:. Vi racconteremo tutte minuto per minuto tutte le fasi salienti della partita dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Pirlo dovrà ancora fare a meno di Dybala, mentre Ramsey resta in dubbio. Tanti i cambi rispetto alla gara contro l'Inter: in porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Conferma per Cuadrado a destra con Danilo dall'altra parte al posto di Alex Sandro. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all'intoccabile Cristiano Ronaldo, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina.

Fonseca perde Smalling per infortunio e Lorenzo Pellegrini per squalifica. In difesa toccherà a Kumbulla con Mancini e Ibanez. Confermatissimi gli esterni Karsdorp e Spinazzola, a centrocampo possibile l'inserimento di Cristante accanto a Villar e Veretout, in un 3-5-2 in cui Mkhitaryan affiancherà Borja Mayoral in avanti. Il 'figliuol prodigo' Dzeko potrebbe essere convocato, ma partirà dalla panchina. Quasi certamente out Pedro, mentre il nuovo acquisto El Shaarawy non è ancora pronto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan.