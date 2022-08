Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match allo Stadium, Juventus contro Roma: tutte le info della gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

E' già tempo di big match in Serie A. Juventus contro Roma si gioca ad agosto, per il terzo turno di Serie A. I bianconeri hanno ottenuto quattro punti nelle prime due giornate e puntano al sorpasso, viste le due vittorie dei giallorossi in altrettanti turni.

Tutti gli occhi saranno ovviamente su Paulo Dybala, passato alla Roma da svincolato dopo gli anni alla Juventus. Immediato primo ritorno allo Stadium per l'argentino, sicuramente tra i più amati giocatori dei bianconeri nell'ultimo decennio.

La Juventus ha vinto 85 delle 176 partite in Serie A contro la Roma (50 pareggi, 41 sconfitte) comprese tutte le ultime tre. Contro nessun’altra squadra i bianconeri vantano più successi nel massimo campionato e non arrivano a quattro vittorie di fila contro i giallorossi dal periodo febbraio 2008-agosto 2009.

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a gennaio: la Juventus ha avuto la meglio sulla Roma per 4-3, con De Sciglio a firmare la rete decisiva e Dybala la prima in favore dei bianconeri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Juventus-Roma si giocherà sabato 27 agosto 2022: il match verrà disputato all'Allianz Stadium di Torino alle 18:30.

Juventus-Roma è disponibile in diretta esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, ma anche su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, collegabili alla propria tv, anche non di ultima generazione.

DAZN consentirà di seguire il big match tra Juventus e Roma anche in diretta streaming: servirà scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. Al termine della sfida l'incontro sarà disponibile on demand.

Juventus contro Roma anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match che vi terrà aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale.

Su DAZN, la telecronaca del match non è ancora stata svelata: attesa per prima e seconda voce della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Allegri recupera Bonucci e Szczesny, titolari nel 4-3-3 della Juventus: completano la difesa Danilo e De Sciglio come esterni e Bremer al centro. In mezzo ci sarà Rabiot insieme a Miretti e Locatleli, con Cuadrado e Kostic esterni. Vlahovic punta. Out Di Maria e Pogba.

La Roma deve fare a meno di Wijnaldum e Zaniolo, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Matic titolare in mezzo insieme a Cristante, mentre Karsdorp e Spinazzola giocheranno sulle fasce. Tra i pali Rui Patricio, difeso da Mancini, Smalling e Ibanez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.