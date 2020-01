Juventus-Roma in Coppa Italia: Dzeko sarà assente per squalifica

La Roma affronterà la Juventus ai quarti di Coppa Italia senza Edin Dzeko: il bosniaco dovrà scontare l'ultimo dei due turni di squalifica.

Grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini la si è assicurata il passaggio ai quarti di finale di Coppa : i ragazzi di Paulo Fonseca affronteranno la , vittoriosa a sua volta ieri sera contro l' con un perentorio 4-0.

Ma per il match in programma all'Allianz Stadium il 22 gennaio, il tecnico portoghese non potrà contare su una pedina importante: mancherà infatti Edin Dzeko, causa squalifica.

Il bosniaco dovrà scontare l'ultimo dei due turni di squalifica, sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo lo scorso 1 febbraio dopo il disastroso ko per 7-1 contro la al 'Franchi' che permise ai viola di approdare alle semifinali della competizione nazionale.

Allora Dzeko si rese protagonista con proteste vibranti ed espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro: per lui anche un'ammenda di 10mila euro. Una buona notizia per la Juventus che, oltre al fattore campo, avrà dalla sua anche l'assenza di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra giallorossa.