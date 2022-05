La Juventus ritrova Locatelli: infortunio superato, è tornato a lavorare in gruppo

La Juventus potrà contare anche su Manuel Locatelli nelle prossime due sfide di campionato contro Lazio e Fiorentina e soprattutto nella finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio all’Olimpico contro l'Inter.

Il centrocampista bianconero, che era fuori da circa un mese a causa di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi da considerarsi nuovamente abile ed arruolabile.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero che, nel consueto report dell’allenamento svolto in giornata, ha svelato come l’ex Sassuolo abbia svolto la sessione di lavoro in programma domenica mattina con il resto dei compagni.

Si tratta ovviamente di un’ottima notizia per la Juventus e per Massimiliano Allegri, anche se resta da capire se Locatelli potrà scendere in campo dal 1’ già contro l’Inter.

Il centrocampista infatti non gioca una partita dallo scorso 3 aprile quando, proprio contro l’Inter nel 31° turno di Serie A, ha riportato il problema al ginocchio che poi l’ha costretto a saltare le due sfide di Coppa Italia contro la Fiorentina e le gare di campionato contro Cagliari, Bologna, Sassuolo, Venezia e Genoa.