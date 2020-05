La Juventus ritrova i brasiliani: rientrati Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo

Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo si aggiungono alla lista dei calciatori della Juventus rientrati in Italia dopo la quarantena.

Aumenta la colonia dei calciatori della rientrati in dopo aver trascorso la quarantena all'estero: dopo l'atteso ritorno di Cristiano Ronaldo è, ora, il turno dei brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo.

Tutti e tre sono già sbarcati a e scalpitano in attesa di tornare agli allenamenti che, alla Continassa, sono ripresi a partire da martedì, quando Ramsey è stato il primo a presentarsi ai cancelli del centro sportivo.

Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo potranno decidere di unirsi presto ai compagni, trattandosi di allenamenti individuali e soprattutto facoltativi, linea intrapresa anche dagli altri club che sperano di poter ricevere il definitivo via libera per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio (protocollo di sicurezza permettendo).

Altre squadre

A questo punto restano Khedira, Rabiot e Higuain: del 'Pipita' in particolare si è discusso tanto in merito ad una presunta volontà di prolungare il soggiorno in patria, smorzata prontamente dal padre Jorge che ha assicurato come il figlio voglia assolutamente rispettare il contratto in scadenza nel 2021.