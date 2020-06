Juventus, rimpianto Büchel: "Se Del Piero avesse passato quel pallone..."

L'ex bianconero Büchel ricorda gli anni trascorsi a Torino: "Con Conte allenamenti a tremila all'ora, una volta ho fatto fatica a scendere le scale".

All'Allianz Stadium la stella col suo nome non c'è, ma il ricordo che Marcel Büchel ha della è davvero ottimo: solo due le presenze racimolate, entrambe nella stagione 2010/2011 nella fase a gironi di contro e .

Contro gli austriaci, il centrocampista liechtensteinese ebbe addirittura l'occasione di segnare come ha lui stesso ricordato nel corso dell'intervista concessa a 'Tuttojuve': un contropiede in cui Del Piero decise di fare tutto da sé senza passargli il pallone.

"Il mister mi aveva schierato come esterno che non era il mio ruolo. Ma l'importante era essere in campo. Ricordo che Alex (Del Piero, ndr) aveva avviato un contropiede ed io ero tutto solo. Se me l'avesse passata (sorride, ndr), ma purtroppo non mi aveva visto. Pazienza. Però ho giocato anche col City, lì era finita 1-1. Spesso ne parlo ancora con Giannetti del suo goal".

Büchel entrò in contatto anche con i metodi di Antonio Conte, provati sulla sua pelle nel ritiro estivo a cui prese parte.

"Con Conte ti allenavi a tremila all'ora, corri alla mattina senza mai fermarti e nel pomeriggio comunque è pesante. Se sbagli qualche pallone, arriva alle tue spalle ed urla. Tira fuori tutto quello che hai dentro. E' pazzesco. Ricordo bene come, una volta, ho fatto fatica a scender le scale per andare a mangiare. Le gambe non me le sentivo più".

In autunno l'occasione di firmare con la che gli ha fatto sostenere un provino, fallito: alla fine Büchel si è consolato firmando per la Stabia in Serie B.