Juventus, ricorso al Collegio di garanzia dello sport per lo Scudetto 2006

Nuovo ricorso della Juventus che stavolta si è rivolta al Collegio di garanzia dello sport per togliere lo Scudetto 2006 all'Inter.

Sono passati tredici anni dallo scandalo che sconvolse l'intero calcio italiano e che portò alla retrocessione in Serie B della con l'assegnazione dello Scudetto 2005/2006 all' .

Una decisione che ai bianconeri non è mai andata giù: dopo essersi vista sbattere la porta in faccia dalla Corte federale d'appello della Federcalcio lo scorso 30 agosto, 'Madama' non si è persa d'animo e ha inoltrato un nuovo ricorso al Collegio di garanzia dello sport.

I campioni d' chiedono che quello Scudetto venga tolto all'Inter e non assegnato a nessuno, proprio come accaduto per quello della stagione precedente che fu semplicemente revocato. In subordine, la richiesta di rinviare la vicenda all'organo di giustizia federale competente.

Ennesimo tentativo a livello giuridico a ridosso del big match in programma domenica sera, non ancora decisivo per il titolo ma già importante in virtù dei due punti di vantaggio dei nerazzurri, a punteggio pieno dopo sei giornate.